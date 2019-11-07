بلاسخارت ترد على اتهامها بالانحياز وتؤكد: الأمم المتحدة شريك لكل عراقي يحاول التغيير

2019/11/07 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، الخميس، على الاتهامات الموجهة إليها بالانحياز فيما يتعلق بالتظاهرات.

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