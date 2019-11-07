بدعوة من الحكومة.. وزير الدفاع الاميركي يناقش التظاهرات مع العراقيين

2019/11/07 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع الاميركية {البنتاغون}، الخميس، أن وزير الدفاع مارك إسبر ناقش موضوع التظاهرات مع العراقيين، فيما اكدت انها هناك بناء على دعوة الحكومة.

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