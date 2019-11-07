رئيس برلمان اقليم كوردستان تصدر توضيحا حول منعها من دخول فندق في اربيل

2019/11/07 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت رئيس برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق يوم الخميس منع الحمايات والاجهزة الرسمية في الاقليم من دخولها فندق "روتانا" للحضور والمشاركة في متلقى "ميري".

وقال السكرتير الصحفي لفائق في بيان اليوم انه في بعض المواقع الالكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي نُشر خبرٌ ملفقٌ يزعم "منع رئيس البرلمان من الدخول الى فندق (روتانا) للمشاركة في ملتقى (ميري)".

واوضح البيان ان هذا الموضوع حصل فيه سوء للفهم، والسبب الرئيس فيه هم موظفو الشركة الامنية المتواجدون في ذلك المكان، وليست الحمايات والاجهزة الرسمية لإقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان أي موقع و وسيلة اعلامية تنشر خبرا ملفقا بهذا الشأن سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

وكانت بعض وسائل الاعلام الكوردية نشرت خبرا مفاده ان "حمايات رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني منعت رئيس برلمان الاقليم ريواز فائق من المشاركة في "ملتقى ميري" المقام في أربيل من خلال الحماية الخاصة بفندق "روتانا" بعد اخبار الاخيرة بمنع دخول احدى عجلات حماياتها إلا أنها قررت عدم المشاركة في الملتقى بعد تأكدها بأن الحادث مخطط له مسبقاً".

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