رئيس البرلمان اللبناني يؤكد اصراره على تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة

2019/11/07 | 20:53

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بغداد اليوم _ متابعة

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، إصراره على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال بري في تصريحات صحافية، إنه "مصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة".

وأضاف رئيس البرلمان اللبناني، أن تسمية الحرير لرئاسة الحكومة المقبلة "مع مصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد استقال من منصبه، في أواخر تشرين الأول الماضي، بعد أن شهدت لبنان تظاهرات شعبية، أنطلقت في أول الأمر احتجاجا على ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات حاولت الحكومة فرضها ثم تراجعت عنها لاحقاً.

بغداد اليوم _ متابعة

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن بلاده ستفتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا مالم تحصل على "الدعم الكافي" من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وسائل إعلام عن أردوغان قوله: "يوجد 4 ملايين لاجئ في تركيا

بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، ان واشنطن "لن تسمح" بحصول إيران على أسلحة نووية.

وقال بومبيو في بيان، إن "توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقا من احتمال تأهبها لتبن

بغداد اليوم _ متابعة

نفت إيران احتجازها مفتشة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، فيما أوضحت أنها مُنعت من دخول إحدى المنشآت الإيرانية لـ"حملها مواد مشبوهة".

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان إن "

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