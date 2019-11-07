علي المسعود - هل كان الشيخ متولي الشعراوي -كارثة قومية- دجنتها السلطة؟؟

2019/11/07 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود في الايام الماضية ،أثارت المذيعة أسما شريف منير نجلة الفنان المصري شريف منير زوبعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تناولها منهج الداعية الإسلامي متولي الشعراوي بانتقاد وهجوم واصفة إياه ب "المتطرف" فانهالت عليها التعليقات والردود الساخطة ما جعلها تتصدر محرك البحث "غوغل" ، و تعود التفاصيل الأولى للقصة حينما نشرت اسما شريف منير منشورا عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، طلبت فيه من متابعيها، ت......

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