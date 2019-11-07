المحمداوي يعلن تشكيل لجان للتحري عن مزاعم وجود غاز خاص داخل المسيل للدموع

2019/11/07 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الخميس، عن تشكيل لجان للتحري عن مزاعم وجود غاز خاص داخل المسيل للدموع، وصلتنا العديد من الشكاوى للمحال التجارية في الشورجة بتعرض محالهم للضرر.

وقال المحمداوي في لقاء خاص اجرته معه السومرية، "لا نرغب بأن يتم قطع الشوارع واجبار الموظفين على عدم الذهاب للعمل وسيتم التعامل معهم وفق القانون"، موضحا "وصلتنا العديد من الشكاوى للمحال التجارية في الشورجة بتعرض محالهم للضرر".

وأضاف المحمداوي، "تعالمنا مع مظاهرات شارع الرشيد بخصوصية لكونها قريبة من معلم ومن مقر له خصوصية كالبنك المركزي العراقي"، لافتا الى أنه "تم اصدار توجهيات بالتعاون مع وسائل الاعلام لاداء مهامهم، كما تم تشكيل لجان للتحري عن مزاعم وجود غاز خاص داخل المسيل للدموع".





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