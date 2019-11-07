البنتاغون: إيرادات النفط ستذهب لقوات سوريا الديمقراطية وليس لأمريكا

2019/11/07 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن إيرادات حقول النفط في شمال شرق سوريا ستذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن وليس للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان للصحفيين ”لن تذهب العائدات للولايات المتحدة بل لقوات سوريا الديمقراطية“.

وأضاف هوفمان أن الولايات المتحدة تتوقع أن تحاسب تركيا أي قوات تدعمها يُعتقد أنها ارتكبت جرائم حرب في شمال شرق سوريا.

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