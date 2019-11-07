ميركل: أوروبا لم تحدد بعد ردها على قرار إيران استئناف التخصيب

2019/11/07 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، أن أوروبا لم تقرر بعد كيف سترد على قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في خرق للقيود المفروضة طبقا للاتفاق النووي، مضيفة أن كل خطوة تتخذها طهران تجعل الأمور أكثر صعوبة.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "لم نتخذ قرارا نهائيا بعد.



لكن مع كل خطوة تتخذها إيران فإن الموقف يصبح بالطبع أكثر صعوبة"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وأعلنت إيران اليوم الخميس إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو" النووية تحت الأرض لتقلص أكثر التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

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