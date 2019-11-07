السنيد: الخوف من اسقاط العملية السياسية اذا أقيلت الحكومة هو خوف على المصالح

2019/11/07 | 21:55

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بغداد اليوم _ بغداد

رأى القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد، اليوم الخميس، إن الخوف من إسقاط العملية السياسية في حال إ...





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