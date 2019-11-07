المحمداوي: تعاملنا مع تظاهرات شارع الرشيد بخصوصية

2019/11/07 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الخميس، عن تعامل القوات الامنية مع تظاهرات شارع الرشيد بخصوصية، فيما كشف عن تشكيل لجان للتحري عن مزاعم وجود غاز خاص داخل المسيل للدموع.

وقال المحمداوي في لقاء خاص اجرته معه السومرية، "لا نرغب بأن يتم قطع الشوارع واجبار الموظفين على عدم الذهاب للعمل وسيتم التعامل معهم وفق القانون"، موضحا "وصلتنا العديد من الشكاوى للمحال التجارية في الشورجة بتعرض محالهم للضرر".

وأضاف المحمداوي، "تعاملنا مع مظاهرات شارع الرشيد بخصوصية لكونها قريبة من معلم ومن مقر له خصوصية كالبنك المركزي العراقي"، لافتا الى أنه "تم اصدار توجهيات بالتعاون مع وسائل الاعلام لاداء مهامهم، كما تم تشكيل لجان للتحري عن مزاعم وجود غاز خاص داخل المسيل للدموع".





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