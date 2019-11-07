2019/11/07 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق طالبت لجنة العلاقات الخارجية في #مجلس_النواب الأميركي، اليوم الخميس، الحكومة العراقية إلى «حماية حق الشعب العراقي في الاحتجاج والتجمع السلمي، ومحاسبة كل من يستخدم القوة والعنف ضد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونغرس الأمريكي يطالب بمحاسبة مستخدمي العنف ضد المتظاهرين وإعادة الإنترنت) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونغرس الأمريكي يطالب بمحاسبة مستخدمي العنف ضد المتظاهرين وإعادة الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).