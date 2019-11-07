الزيدي: تيار الحكمة سيوافق على استجواب عبد المهدي في البرلمان حسب عدد الموقعين

2019/11/07 | 22:26

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو تيار الحكمة عبد الله الزيدي، اليوم الخميس، ان تياره سيوقع على طلب استجواب رئيس مجلس الوزر...





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