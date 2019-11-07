ربيحة الرفاعي - القصة الشاعرة وفعل التجريب

2019/11/07 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ربيحة_الرفاعي التجريب خاصيّة جوهرية في الفعل الإبداعي، تأتي على السائد في النماذج المعيارية الضابطة للشكل والمضمون والأسلوب بخروقات مقصودة واعية لتخلخله بما يتناسب مع الخلخلة الحاصلة على مستوى الواقع ثقافة وفلسفة وقيما وغيره، فتولد نماذج معيارية جديدة؛ وتخلق أطر تجنيسية جديدة، أو تكتفي بالمحاولة التنويعية داخل الإطار المعياري المعتمد دون مساس بالسمات الفارقة التي تنتظم الخصائص الدلالية والمكونات النوعية والسم......

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