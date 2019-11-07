الولايات المتحدة: مكافأة بـ 10 مليون دولار مقابل معلومات عن قياديين بالقاعدة

2019/11/07 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق خصصت #الولايات_المتحدة_الأميركية، اليوم الخميس، #مكافأة مالية ضخمة للإدلاء بمعلومات عن قياديين اثنين بتنظيم القاعدة.وقالت وزارة الخارجية الأميركية: إن «الولايات المتحدة عرضت، مكافأة تصل إلى عشرة ملايين […]

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