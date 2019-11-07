التقت اهالي قتلى التظاهرات ..لوموند :العراق يشهد ثورة حقيقية

2019/11/07 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس /متابعةافردت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا عن الاحتجاجات في العراق.

وقالت موفدة الصحيفة “ايلين سالون”التي التقت بأهالي شبان قتلوا بالرصاص الحي خلال التظاهرات ونقلت عنهم استيائهم من إداء الأحزاب التي “تقاسمت السلطة منذ 2003 ولم تسعى الا للحفاظ على امتيازاتها وحماية مصالح إيران” كما قال أحدهم لصحيفة ، فيما اعتبر آخر ان “الحكومة والأحزاب الإسلامية، أسوأ من صدام حسين وهي مثله مصممة على قتل الشعب في سبيل الاحتفاظ بالسلطة

أحد رجال الشرطة لم يستبعد “حصول مجزرة” كما قال لـ “لوموند” بإن “لدى الأحزاب ما يكفي من سلاح ومجرمين كي تكسر الحراك” متوقعا الا تتورع “عن قتل 12 ألف شخص إذا لزم الامر” وقد اشارت “لوموند” ان هذا “الحديث قطعه مواطن أكد لها ان “العراق يشهد ثورة حقيقية وان الناس مستعدون للموت في سبيلها” وهي جملة ختمت بها “لوموند” مقالها.

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