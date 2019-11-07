بعثة منتخب ايران تصل الى الاردن الثلاثاء المقبل

2019/11/07 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

من المؤمل ان تصل بعثة المنتخب الايراني الى العاصمة الاردنية ، يوم الثلاثاء المقبل ، استعدادا لملاقاة منتخبنا الوطني يوم ١٤ من الشهر الحالي ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس اسيا.

واكد المنسق العام لاتحاد كرة القدم العراقي في الاردن سعد الزهيري ، اليوم الخميس ، في تصريح خاص ل "الغد برس " ، ان "كل ما اشيع عن عدم موافقة ايران اللعب مع العراق على الاراضي الاردنية عار عن الصحة، حيث ارسل الاتحاد الايراني اسماء وفد منتخبه من اجل استحصال تأشيرات الدخول واكمال كافة المتعلقات الادارية ، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل الاجراءات لكلا المنتخبين".

واضاف ، بأن " المنتخب الايراني سيصل العاصمة الاردنية عمان يوم الثلاثاء الموافق ال ١٢ من الشهر الحالي ، اما موعد وصول المنتخب الوطني العراقي سيكون بعد غد السبت الموافق ال ٩ من ذات الشهر".

واشار ، بأنه " تم اكمال جميع المتطلبات الفنية التي تخص ملعب المباراة استاد عمان الدولي ، بالاضافة لاتمام حجز ملعب البترا الدولي الذي سيكون مخصصا لتدريبات المنتخبين العراقي والايراني وفق مواعيد محددة خاصة لكل منتخب".

ودعا الزهيري "كافة الجماهير العراقية المتواجدة في الاردن للحضور و مؤازرة المنتخب الوطني التي ستجري في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت عمان الساعة الخامسة بتوقيت بغداد ، خاصة وان الدخول للمبارايات سيكون مجاني لتوفير اكبر دعم جماهيري ممكن لاسود الرافدين".

واختتم كلامه " بتقديم شكره بأسم اتحاد الكرة العراقي لسمو الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني ، الذي سهل كافة التفاصيل الخاصة لاستضافة مباريات المنتخب الوطني ".

يذكر ان المنتخب الوطني سيلاقي نظيره الايراني يوم ال ١٤ من الشهر الحالي ، على ان يستضيف البحرين في ال ١٩ من ذات الشهر على ملعب عمان الدولي.

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