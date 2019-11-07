إندلاع نزاع عشائري بالأسلحة المتوسطة شمالي البصرة

2019/11/07 | 23:28

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بغداد اليوم _ البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني، 2019) باندلاع نزاع عشائري بالأسلحة المتوسطة شمالي البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع، مساء اليوم، في قضاء الدير شمالي محافظة البصرة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "العشيرتين المتنازعتين تستخدمان أسلحة خفيفة ومتوسطة في نزاعهما الذي لازال مستمراً حتى الآن".

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو تيار الحكمة عبد الله الزيدي، اليوم الخميس، ان تياره سيوقع على طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان، إذ بلغ عدد الموقعين على الطلب نصف زائد واحد من مجموع اعضاء مجلس النواب.

وقال الزيدي خلال مشاركت

بغداد اليوم _ بغداد

رأى القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد، اليوم الخميس، إن الخوف من إسقاط العملية السياسية في حال إقالة الحكومة الحالية هو "خوف على المصالح".ا

وقال السنيد خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتو

بغداد اليوم _ بغداد

ردت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، الخميس، على الاتهامات الموجهة إليها بالانحياز فيما يتعلق بالتظاهرات.

وكتبت بلاسخارت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "ردا على اتهامات الانحياز نقول إ

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