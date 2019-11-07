بعد شكوك باحتوائها على غاز الاعصاب..لجنة للتحقيق بقنابل الغاز المستخدمة ضد المتظاهرين مؤخرا

2019/11/07 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، عن تشكيل لجنة تحقيقية للتحري عن وجود خاص غاز داخل المسيل للدموع.

وكان اطباء اعلنوا انهم بمواجهة حالات صعبة جراء علاج متظاهرين تعرضوا لدخان قنابل الغاز التي تطلقها القوات الامنية على المتظاهرين .فيما اتهم ناشطون القوات الامنية باستخدام قنابل محرمة ضد المتظاهرين في وقت طالبت مفوضية حقوق الانسان الحكومة باجراء تحقيق في نوعية القنابل المستخدمة اخيرا ضد المحتجين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب نعد تاكيدات على احتوائها غاز الاعصاب.

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