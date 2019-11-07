متظاهر الديوانية يغلقون اذاعتها

2019/11/07 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الديوانيةافاد مراسل “كلكامش برس” باغلاق اذاعة الديوانية من قبل المتظاهرين في المحافظة .

واضاف بان المتظاهرين طلبوا من العاملين في الاذاعة التوقف عن البث والخروج من مبنى الاذاعة ، مشيرا الى ان البث متوقف حاليا في الاذاعة التي تدار من قبل مجلس المحافظة .

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