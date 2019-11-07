دان لابوتز - العالم ينتفض ضد التقشف والطغيان

2019/11/07 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دان_لابوتز تنتفض الشعوب، بكل مكان عبر العالم، في كل القارات تقريبا، وفي أكثر من اثني عشر بلدا.في أثناء الأشهر الستة الأخيرة، جرت انتفاضات في الجزائر، وفي كاتالونيا، وفي الشيلي، وفي الإكوادور، وفي فرنسا، وفي هايتي، وفي هندوراس، وفي هونغ كونغ، وفي العراق، وفي لبنان، وفي نيكاراغوا، وفي بورتو ريكو، وفي السودان.اتسمت هذه الانتفاضات، بوجه عام، بطابع شعبي، يساري بالأحرى، ونضالي، وتعبر عن الكثير من الغضب والتحديات......

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