2019/11/07 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل الى الامام: توا خرجتم من الاجتماع الموسع للجنة المركزية، ما هي اهم المحاور التي سيطرت على اجواء الاجتماع؟سمير عادل: كما اعلنا في بياننا الختامي، فأن موضوعة الاحتجاجات الجماهيرية التي تجتاح مدن العراق، احتلت الجزء الاعظم من جدول اعمال الاجتماع، بدء من تقرير سكرتير اللجنة المركزية ومرورا بجميع الابحاث التي قدمت وانتهاء بعدد من القرارات، هي التي كانت سائدة في نقاشات وجدالات ووجهات النظر بين ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سمير عادل - حول السياسات التي اقرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي في اجتماعها الدوري المنعقد بداية تشرين الثاني 2019) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سمير عادل - حول السياسات التي اقرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي في اجتماعها الدوري المنعقد بداية تشرين الثاني 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).