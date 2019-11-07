مجلس الوزراء يوجه الخارجية بتوقيع مذكرات اعفاء متبادل لحملة الجواز الدبلوماسي

2019/11/07 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادخول مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد علي الحكيم ،توقيع مذكرات تفاهم اعفاء متبادل لحملة الجواز الدبلوماسي والخدمة والخاص مع اندونيسيا وقطر وعمان .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان اليوم ,ان ان “مجلس الوزراء خول وزير الخارجية محمد علي الحكيم توقيع مذكرات تفاهم اعفاء متبادل لحملة الجواز الدبلوماسي والخدمة والخاص مع اندونيسيا وقطر وعمان “.

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