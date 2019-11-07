2019/11/07 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت مصادر دبلوماسية، امس الخميس، أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن العراق ولبنان جاءت بعد رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة من منصبه.

وأضافت أن التصريحات جاءت ايضا بعد “تمهّل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في الاستشارات النيابية، وبالتالي تعطيل الحسابات والرهانات الأميركية”مصادر دبلوماسية : تصريحات بومبيو جاءت بعد رفض عبد المهدي الاستقالة

ونقلت صحيفة “البناء” اللبنانية عن المصادر قولها، إن “تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول لبنان والعراق جاءت رداً على رفض رئيس الحكومة العراقية الاستقالة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر دبلوماسية تكسف سبب تصريحات بومبيو بشأن العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر دبلوماسية تكسف سبب تصريحات بومبيو بشأن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).