البنتاغون: عائدات النفط في شمال سوريا ستذهب لقوات سوريا الديمقراطية وليست اميركا

2019/11/07 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الدفاع الأميركية، ان قواتها ستواصل انسحابها من المناطق المحيطة بـبلدة “عين العرب” في الشمال السوري.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون “جوناثان هوفمان” في مؤتمر صحفي، ان الهدف الرئيس لبلاده، هو انهاء خطر تنظيم داعش الإرهابي، الذي لم يتم القضاء عليه بشكل كامل، ومنع عودة ظهوره، مبينا ان القوات الاميركية تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، في حال تعرض المناطق النفطية التي تتمركز بالقرب منها في سوريا، لأية تهديدات.

وأضاف هوفمان، ان واردات النفط لن تذهب لصالح بلاده، بل الى قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها الولايات المتحدة شريكا لها، وستواصل دعمها، وستتصدى لأي محاولة لانتزاع السيطرة على حقول النفط السورية، سواء كان الخصم داعش، أو قوات مدعومة من روسيا أو الحكومة السورية، لافتا الى ان تنظيم داعش الإرهابي، حصل على واردات كبيرة من النفط، منذ عام الفين وأربعة عشر.

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