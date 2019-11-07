علي البياتي يعلق عضويته في مفوضية حقوق الإنسان

2019/11/07 | 23:59

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، علي البياتي، اليوم الخميس، تعليق عضويته في المفوضية بسبب "استمرار الانتهاكات" بحق المتظاهرين.

وقال البياتي في بيان، إنه "علق عضويته في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق".

وعزا علي البياتي قراراه تعليق عضويته إلى "استمرار الانتهاكات وعدم الاستجابة".

بغداد اليوم _ البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني، 2019) باندلاع نزاع عشائري بالأسلحة المتوسطة شمالي البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع، مساء اليوم، في قضاء الدير شمالي محافظة البصرة".

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو تيار الحكمة عبد الله الزيدي، اليوم الخميس، ان تياره سيوقع على طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان، إذ بلغ عدد الموقعين على الطلب نصف زائد واحد من مجموع اعضاء مجلس النواب.

وقال الزيدي خلال مشاركت

بغداد اليوم _ بغداد

رأى القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد، اليوم الخميس، إن الخوف من إسقاط العملية السياسية في حال إقالة الحكومة الحالية هو "خوف على المصالح".ا

وقال السنيد خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتو

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