حصيلة جديدة بقتلى تظاهرات الخميس في البصرة

2019/11/08 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ البصرة افادت مصادر طبية لمراسل “كلكامش برس”، بارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في البصرة، امس الخميس الى 4 شهداء وتسجيل اكثر من 150 جريح.

وكانت حصيلة اولية اعلنت عن سقوط قتيلين واصابة 20 اخرين في الاحتجاجات أمام مبنى الحكومة المحلية للمحافظة امس .

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