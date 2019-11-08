هذه الدوائر اغلقت.. ذي قار تتصدر محافظات الوسط والجنوب بالعصيان المدني ‏

2019/11/08 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ذي قارأفاد مراسل “كلكامس برس” في مدينة الناصرية، بأغلاق المتظاهرين أكثر من عشرة مؤسسات خدمية إضافة لكلية القانون التابعة لجامعة ذي قار، فيما أخلت الجامعة موظفيها وطلبتها.امس الخميس.

وقال إن المتظاهرين استمروا بغلق مديرية العمل والشؤون الاجتماعية، ومعمل النسيج وكلية القانون والمكتبة المركزية في جانب الشامية من الناصرية ومستودع المنتجات النفطية لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب بأزمة وقود بدأت بالانفراج اليوم.

وأضاف ، إن مديرية التربية وبلديات ذي قار وبلدية الناصرية استمر غلقها منذ يوم الاثنين الماضي، فيما تم غلق مديريات الزراعة والجوازات، وصندوق الاسكان، والضريبة، ودائرة نقل الصلاحيات في جانب الجزيرة.

وتابع إن المتظاهرين أغلقوا كلية القانون، فيما أوعزت رئاسة جامعة ذي قار لجميع كلياتها بإخلاء الطلبة والموظفين، قبل انطلاق امتحانات الدور الثالث التي تعرقلت في بعض الكليات ولم يؤدِّ بعض الطلاب امتحاناتهم.

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