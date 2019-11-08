الحزب الشيوعي الفلسطيني - بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لإعادة التأسيس

2019/11/08 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_الفلسطيني جماهير شعبنا، يا من يتوضئ الفجر من صبركم وثباتكم تمر علينا ذكرى إعادة تأسيس حزبنا المجيد، حزب الكادحين في ظروف أصبح فيها الصبر عنوان المرحلة، ظروف هي الأسوء مما مر على شعبنا وتاريخ قضيتنا الفلسطينية فمن أوسلو ونتائجها الكارثية على شعبنا، أوسلو التي قسمت الشعب الفلسطيني لثلاث مكونات غزة والضفة والشتات، أوسلو التي أوصلت شعبنا حد الافلاس السياسي وفقدان البوصلة الناتج عن فقدان الأمل والثقة بكل مكونات ......

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