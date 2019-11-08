طلال الربيعي - تعرية خمسة اساطير حول ثورة اكتوبر

2019/11/08 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي المنشورة في Left Voice.............على الرغم من تزايد شعبية الاشتراكية, إلا أن الاساطير المتعلقة بثورة اكتوبر لا زالت قائمة.قادت الطبقة الرأسمالية حملة تشويه ضد الثورة الروسية على مدى المائة عام الماضية.على الرغم من أن المزيد من الناس يرون أنفسهم اشتراكيين, إلا أن الفزع الأحمر يظل باقياً في الوعي الأمريكي.يسعى هذا المقال إلى فضح خمسة أساطير عن الثورة الروسية.......

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