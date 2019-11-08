هيثم بن محمد شطورو - في إمكانية ثورية الانتفاضة في العراق ولبنان

2019/11/08 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو الحراك الشعبي الهائل والمستمر منذ بداية النصف الثاني لشهر أكتوبر 2019، في لبنان والعراق، يقول أن واقع التـفـقير الاقـتصادي أفرز قـفزة مطلبية سياسية جماهيرية ضد النظام السياسي والأحزاب الطائـفية التي تعبر في نفس الوقت عن حقيقة جميع الأحزاب السياسية العربية وان تـشكلت بمسميات مختلفة أو تـقـنعت بأقـنعة تبدو بها غير طائـفية.الأحزاب القائمة على الزعيم الصنم كلها تُعتبر أحزاب طائـفية من حيث مضمونها..

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