2019/11/08 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر كيفية صُنع آلهة من العجوة :===============منذ أربعة أعوام تقريبا إذ لا أتذكر التاريخ بالضبط كان لأئمة المساجد بعض المطالب الفئوية ، وبالفعل تجمعوا من القاهرة والأقاليم ونظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الأوقاف ، أهم مشهد في هذه الوقفة الاحتجاجية للمشايخ هو أن كلا منهم كان يرفع لافتة صغيرة مكتوب عليها ( غضب الأئمة من غضب الله ) .هذه الواقعة حقيقية وليست نكتة ، ويمكن الرجوع إلي الصحف اليوم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد أبو قمر - كيفية صُنع آلهة من العجوة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد أبو قمر - كيفية صُنع آلهة من العجوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).