دينا سليم حنحن - لقد تبعثرت الأشياء في جميع دول العالم!

2019/11/08 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن مجرد ذكريات عَ الماشي:صحبتني جدتي إلى الصايغ وأمرتني باختيار ساعة يد من شركة Tissot هدية لي بتخرجي من المعهد بدرجة امتياز، وهي الهدية الثانية القيمة التي حصلت عليها، الهدية الأولى صليب منقوش بخطوط لولبية عيار 24 بسلسلة أنيقة وذلك عندما تخرجت من التوجيهي.وطلبت مني أن أختار ما يعجبني من " فاترينة" الزجاج الصيني ليبقى ذكرى عندي وذلك قبل وفاتها، فاخترت شيئا متواضعا وتركت الأكثر قيمة لغيري.......

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