منذر خدام - الحلقة الواحد والعشرون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/11/08 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الحلقة الواحد والعشرين: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة6-كوفي عنان وخطته لحل الأزمة السورية(67) بدأ كوفي عنان يتسلم الملف السوري بتفويض من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية كمبعوث خاص إلى سورية، وذلك بطرح خطته المكونة من ست نقاط في شباط من عام 2012، وهي الآتية:1-الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية تشمل كل الأطياف السورية لتلبية التطلعات المشروعة للشعب ......

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