قتلى وفزع وعشرات الجرحى في زلزال قوي بإيران

2019/11/08 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مركز رصد الزلازل إن نحو 20 مليون شخص شعروا بالزلزال – صورة: وكالة أنباء فارس

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