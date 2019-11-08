البنوك العراقية الخاصة تخسر 16 مليون دولار يوميا بسبب انقطاع الانترنت

2019/11/08 | 09:50

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بغداد اليوم- متابعة

افاد مصدر في البنك المركزي العراقي، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، بأن القطاع الخاص تضرر من قطع الإنترنت الذي فرضته الحكومة لمحاولة كبح الاضطرابات.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "البنوك الخاصة في العراق سجلت خسائر تبلغ حوالى 16 مليون دولار يومياً منذ أول انقطاع للإنترنت في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

وأضاف أن "الخسائر المجمعة للبنوك الخاصة وشركات الهاتف المحمول وخدمات تحويل الأموال والسياحة ومكاتب حجز تذاكر الطيران تتجاوز في المتوسط 40 مليون دولار يومياً، وهو ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار خلال أكثر قليلاً من شهر".

بغداد اليوم _ بغداد

اعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، علي البياتي، اليوم الخميس، تعليق عضويته في المفوضية بسبب "استمرار الانتهاكات" بحق المتظاهرين.

وقال البياتي في بيان، إنه "علق عضويته في المفوضية العليا لح

بغداد اليوم _ البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني، 2019) باندلاع نزاع عشائري بالأسلحة المتوسطة شمالي البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع، مساء اليوم، في قضاء الدير شمالي محافظة البصرة".

و

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو تيار الحكمة عبد الله الزيدي، اليوم الخميس، ان تياره سيوقع على طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان، إذ بلغ عدد الموقعين على الطلب نصف زائد واحد من مجموع اعضاء مجلس النواب.

وقال الزيدي خلال مشاركت

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