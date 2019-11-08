محمد الحنفي - نحاسب أنفسنا... عن غياب الالتزام... بفكر الشهيد المهدي...

2019/11/08 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي في كل ذكرى...تحل في عهدنا...فلا ننجز...ما تقتضيه...ذكرى الشهيد المهدي...نحاسب أ نفسنا...عن تخاذلنا...عن سريان الموت...في كل الأوصال...عن غياب الالتزام...بفكر الشهيد المهدي...بممارسته...عن عدم السير...على نهجه...عن الالتزام...بمنهجه...°°°°°°ومحاسبة النفس...تقتضي منا الحد...من كل السمات...التجعلنا...لا نلتزم...

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