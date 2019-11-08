عبدالرزاق دحنون - المستطرف الصغير

2019/11/08 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون دخل مالك بن دينار على حاكم البصرة بلال بن أبي بردة الأشعري.فقال له بلال: ادع لي.فقال: ما ينفعك دُعائي وعلى بابك أكثر من مئتين يدعون عليك.أرق الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ذات ليلة, فاستدعى سميراً له يحدثه؛ فكان فيما حدثه به أن قال : يا أمير المؤمنين كان بمدينة الموصل بومة وبالبصرة بومة فخطبت بومة الموصل إلى بومة البصرة بنتها لابنها فقالت بومة البصرة لا أفعل إلا أن تجعلي لي مهرها ما......

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