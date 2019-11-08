منظمة حقوق الانسان الدولية تطالب بإيقاف تسليح الوحدات الأمنية المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين

2019/11/08 | 10:20

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بغداد اليوم- بغداد

طالبت منظمة حقوق الانسان الدولة، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، بإيقاف تسليح الوحدات الأمنية المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين في العراق.

وقالت المنظمة في بيان، طالبت فيه "امريكا والاتحاد الاوربي وإيران بإيقاف تسليح الوحدات الامنية المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين في العراق، حتى قيام الدولة بمعاقبة المتورطين".

ودعت المنظمة إلى "إيقاف الانتهاكات التي تحدث بحق المتظاهرين في ساحات التظاهر يوميا".

بغداد اليوم- متابعة

افاد مصدر في البنك المركزي العراقي، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، بأن القطاع الخاص تضرر من قطع الإنترنت الذي فرضته الحكومة لمحاولة كبح الاضطرابات.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "البنوك الخاصة في العراق سجلت خسائر تبلغ

بغداد اليوم _ بغداد

اعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، علي البياتي، اليوم الخميس، تعليق عضويته في المفوضية بسبب "استمرار الانتهاكات" بحق المتظاهرين.

وقال البياتي في بيان، إنه "علق عضويته في المفوضية العليا لح

بغداد اليوم _ البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني، 2019) باندلاع نزاع عشائري بالأسلحة المتوسطة شمالي البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع، مساء اليوم، في قضاء الدير شمالي محافظة البصرة".

و

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