2019/11/08 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة

دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الحكومة العراقية، إلى حماية حق الشعب في الاحتجاج والتجمع السلمي ومحاسبة كل من يستخدم القوة والعنف ضد المحتجين والصحفيين.

وحث رئيس اللجنة، إليوت إنغل، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي، في بيان مشترك مع النائب الجمهوري مايكل ماكول، الحكومة العراقية على العودة عن قرار قطع الإنترنت، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا بغداد أيضا إلى “ضمان أن جميع الأحزاب السياسية والمجموعات العرقية والطوائف تعيش بسلام في عراق قوي يتمتع بالسيادة و الازدهار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونغرس يطالب الحكومة العراقية بمحاسبة قتلة المحتجين وإعادة الإنترنت) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونغرس يطالب الحكومة العراقية بمحاسبة قتلة المحتجين وإعادة الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).