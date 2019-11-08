علاوي عن الأزمة السياسية الحالية: لا حوار في ظل نفوذ الميليشيات

2019/11/08 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، إن زمن الحوار ولى وأنتهى خاصة مع وجود المليشيات واستخدام الرصاص، وذلك في تعليقه على الازمة الحالية التي تشهدها البلاد متمثلة بموجة التظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة.

وقال علاوي في حوار مع محطة “سكاي نيوز عربية”، إن “الخناق يضيق على الحكومة العراقية، بينما تمر البلاد بحالة من الاضطراب الشديد، ومن الصعوبة التكهن بما سيحدث في المرحلة المقبلة”.

وأضاف، أن “ما يحدث حاليا يعكس ضعف أداء الحكومة وعدم تواصلها مع المتظاهرين”، مشيرا إلى محاولاته لعقد جلسات بين الرئيس برهم صالح وهيئات نقابية، لكنه عاد ليقول إن صالح لا يمتلك أي سلطة تنفيذية”.

وأشار علاوي إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وحذره “من بعض العناصر في مكتبه” التي تعمق الأزمة، لافتا إلى أنه يتواصل مع المتظاهرين والحكومة لمحاولة احتواء الأزمة.

وعن إمكانية عقد حوار وطني، أوضح علاوي: “انتهى وقت الحوار وولى إلى الأبد.



لا حوار في ظل نفوذ الميليشيات واستخدام الرصاص.



يجب محاسبة المتسببين عن قتل المتظاهرين أولا”.



حسب قوله.

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