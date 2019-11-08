زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب شمال غرب إيران

2019/11/08 | 10:51

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن المعهد الجيولوجي الامريكي، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، تعرض شمال غرب إيران إلى زلزال قوّته 5,9.

وقال المعهد، إن "الزلزال وقع على بُعد نحو 60 كيلومتراً من مدينة هشترود في محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، الجمعة قبيل الساعة 02,30 بالتوقيت المحلي (23,00 بتوقيت غرينتش الخميس)".وتقع ايران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع ما يجعلها تشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً.وكانت ايران شهدت في تشرين الثاني/ 2017 زلزالاً بلغت قوته 7,3 درجات في كرمنشاه ما أوقع 620 قتيلاً.

بغداد اليوم- متابعة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، أن الولايات المتحدة لا تسرق نفط سوريا، برغم أن تعزيزات عسكرية أمريكية أرسلت إلى الشرق السوري لحماية حقول النفط.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناتن هوفمان إن "ا

بغداد اليوم _ متابعة

ألزمت محكمة أميركية الرئيس دونالد ترامب بدفع مليوني دولار لمنظمات غير ربحية بسبب "اساءته" استخدام اموال منظمته الخيرية لتمويل حملته الانتخابية.

وجاء القرار الذي أصدرته محكمة في ولاية نيويورك في إطار قضية رُفعت في

بغداد اليوم _ متابعة

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، إصراره على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال بري في تصريحات صحافية، إنه "مصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة".

وأضاف رئيس البرلمان

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