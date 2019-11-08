حقوق الانسان تطالب بعدم تسليح القوات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين

2019/11/08 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةطالبت منظمة حقوق الانسان، اليوم الجمعة، دول العالم بإيقاف تسليح الوحدات الأمنية المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين في العراق.

وطالبت المنظمة في بيان لها، “امريكا والاتحاد الاوربي وإيران بإيقاف عدم تسليح الوحدات الامنية المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين في العراق، حتى قيام الدولة بمعاقبة المتورطين”.

ودعت منظمة حقوق الانسان إلى “إيقاف الانتهاكات التي تحدث بحق المتظاهرين في ساحات التظاهر يوميا”.

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