2019/11/08 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يا كاع".. أغنية عراقية واجهت إيران في زمنين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يا كاع".. أغنية عراقية واجهت إيران في زمنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).