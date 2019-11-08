رايتس ووتش تصدر تقريراً مفصلاً ومروعاً عن تظاهرات العراق

2019/11/08 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين في بغداد، في عدة مناسبات منذ استئناف المظاهرات في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

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