التظاهرات تدخل أسبوعها الثالث وتزايد أعداد الضحايا

2019/11/08 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دخلت الاحتجاجات في العراق اليوم الجمعة أسبوعها الثالث مسجلة سقوط المزيد من الشهداء الجرحى بسبب الصدامات بين القوات الامنية والمتظاهرين في ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات الجنوبية.

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