2019/11/08 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comكما إن سوء أداء مجلس النواب (وقبله الجمعية الوطنية) منذ 2005 أدى إلى المطالبة بالتحول إلى النظام الرئاسي، كذلك فإن التطبيق السيئ - حسبما يراه الكثيرون - للنظام الفيدرالي أدى إلى مطالبة البعض إلى العودة إلى مركزية الدولة وإلغاء الفيدرالية، ولو ليس بنفس الدرجة من التركيز والتكرار فيما يتعلق الأمر بالمطالبة باعتماد النظام الرئاسي، وذلك دون الالتفات إلى أن كلا من النظام الرئاسي ومركز......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - لماذا يجب التمسك بالنظام الفيدرالي؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ضياء الشكرجي - لماذا يجب التمسك بالنظام الفيدرالي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).