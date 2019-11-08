2019/11/08 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور أشـــارك؟؟؟...أو لا أشــــارك؟؟؟... من بداية هذا الأسبوع مئات ومئات الإعلانات المدفوعة..تدعو للمشاركة بالمظاهرة التي تنتقد كراهية الإسلام..وما يسمى بالفرنسية Islamophobie...عريضة كدت أوقعها..كغالب الأنتليجنسيا اليسارية وبعض الكتاب اليمينيين (المعتدلين) أو السياسيين المحتاجين للتجمعات الإسلامية...ولكنني لما رأيت أسماء منظمي هذه المظاهرة بفرنسا..والذين لهم تصريحات متعددة صارمة قاسية للدفا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - أشارك؟؟؟... أو لا أشارك؟؟؟...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان صابور - أشارك؟؟؟... أو لا أشارك؟؟؟...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).