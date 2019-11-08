اللواء خلف يعلن العثور على عبوة ناسفة اسفل جسر السنك

2019/11/08 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الجمعة، العثور على عبوة ناسفة اسفل جسر السنك، وسط العاصمة بغداد.

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