"سوريا الديمقراطية" تحبط مخططاً لاغتيال كبار قادتها

2019/11/08 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، عن اعتقال "خلايا نائمة" مدعومة من تركيا كانت تخطط لاغتيال كبار القادة العسكريين في شمال شرق سوريا.

واتهمت القوات، التي تحظى بدعم أمريكي، الجيش التركي وحلفاءه بتنشيط تلك الخلايا "لنشر الفوضى وعدم الاستقرار بين الناس".

وشنت تركيا قبل هجوما عبر الحدود على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكوردية التي تمثل الركيزة الرئيسية لقوات سوريا الديمقراطية.

وفرض الجيش التركي وحلفاؤه السيطرة على منطقة يبلغ طولها 120 كيلومترا داخل الأراضي السورية في الشمال.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان صدر الخميس، إن الخلايا النائمة "كانت تستعد لهجمات اغتيال كبار قادة قوات سوريا الديمقراطية".

وجاء في البيان "وبعد إجراء تحقيق طويل، أجرت قواتنا عملية مستهدفة إحدى هذه الخلايا واستطاعت القبض على قائد المجموعة إسماعيل زعيم".

وأضافت القوات أن إسماعيل زعيم، هو شقيق قائد آخر في جماعة الجيش الوطني السوري "شوهد في شريط فيديو وهو يشوه جثة مقاتلة" في وحدات حماية الشعب.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن إسماعيل زعيم على اتصال مع محمد زعيم "للتخطيط لهجمات اغتيال كبار قادة قوات سوريا الديمقراطية".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.





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