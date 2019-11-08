بايرن ميونخ يصد الباب بوجه فينغر

2019/11/08 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة رفض نادي بايرن ميونخ وفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية نقلا عن النادي البافاري، عرضا تقدم به المدرب الفرنسي أرسين فينغر لشغل المركز الشاغر حاليا على رأس الجهاز الفني للفريق.

ونقلت الصحيفة عن بايرن ميونخ قوله في رد على استفسارها حول إمكانية التعاقد مع فينغر للإشراف على تدريب الفريق خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش الذي أقيل الأحد الماضي، قوله: “اتصل أرسين فينغر بكارل هاينتس رومينيغه (الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ) بعد ظهر الأربعاء ليكشف له عن رغبته في شغل منصب المدرب”.

وأضافت:”يقدر بايرن ميونخ أرسين فينغر للعمل الذي قام به في أرسنال لكنه ليس من بين الخيارات لتولي تدريب بايرن ميونخ.

بالمقابل أبرزت صحيفة “كيكر” الألمانية تصريحات فينغر، الذي نفى بدوره تحدثه مع أي من مسؤولي بايرن، إلا أنه أكد استعداده لبدء مرحلة المفاوضات في حال أرادوا ذلك، نظرا لمعرفته بهم عن قرب منذ حوالي 30 عاما.

وخالف المدرب المخضرم البالغ 70 عاما، ما صرح به قبل يومين برغبته في تدريب بايرن، إذ قال: “لم أقرر بعد ما إذا كنت سأعود للملاعب من جديد أو لا”.

ويتولى قيادة الفريق البافاري منذ إقالة كوفاتش، مساعده السابق هانز ديتر فليك، لينجح في اختباره الأول على رأس الإدارة الفنية بعدما قاد الفريق للفوز على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-0 الأربعاء في ميونخ ضمن رابع الجولات من منافسات المجموعة الثانية ضمن دوري أبطال أوروبا.

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